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Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин, опасаясь их дефицита
Сегодня в 09:37

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» и китайских производителей BAIC Group и Chery о поставках автомобилей для лизинговых компаний, с которыми он работает. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо директора по развитию «Яндекса» Ивана Запольского президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к переговорам.

В письме говорится, что таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом машин и запчастей для них. Для обновления таксопарка «Яндексу» ежегодно необходимо 50 тыс. автомобилей. Запольский попросил Соколова о встрече для обсуждения поставок продукции «АвтоВАЗа» для «Яндекс Такси».

По словам источника Forbes, «Яндекс» опасается, что столкнется с дефицитом автомобилей через год. Компания предлагает выступить посредником между производителями и таксопарками: первым она гарантирует спрос на продукцию, вторым — наличие машин у лизинговых компаний для обновления парка. После завершения лизинга именно таксопарки получают автомобили в собственность, отметил собеседник издания.

Представитель «Яндекс Такси» заявил, что сейчас партнеры-таксопарки сервиса не испытывают нехватки автомобилей, но компания действительно ведет переговоры с российскими и зарубежными производителями, чтобы помочь таксопаркам не столкнуться с дефицитом в следующие годы.

В «АвтоВАЗе» отказались комментировать детали деловых контактов. В российском представительстве Chery подтвердили сотрудничество с «Яндекс Такси».

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