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Андрей Малахов стал совладельцем санатория под Мурманском
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Телеведущий Андрей Малахов получил долю в 51% в ООО «СГК «Изовела», которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

Малахов стал совладельцем санатория еще 24 августа. Оставшимися долями владеют гендиректор объекта Ольга Харитонова и бизнесмен, генеральный директор Shkulev Media Holding, Алексей Миндель.

Санаторий расположен рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр. Он состоит из двух корпусов в общей сложности на 88 номеров, на территории есть также ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс.

Выручка комплекса за 2021 год составила 70,8 млн рублей, чистая прибыль — 8,5 млн. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что известное имя Малахова поможет привлечь новых постояльцев.

Издание отмечает, что телеведущий может быть давно знаком с «Изовелой». Андрей Малахов родился в Апатитах, а на территории приобретенного им объекта находится некоммерческий центр современного искусства «Сияние», который телеведущий основал в 2020 году.

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