Two Door Cinema Club выпустили новый альбом «Keep On Smiling»

Инди-рокеры Two Door Cinema Club вернулись с новым альбомом «Keep On Smiling». На нем 12 треков, включая выпущенные ранее «Lucky» и «Wonderful Life».

В запили пластинки приняли участие продюсеры Джекниф Ли, работавший с The Killers, Тейлор Свифт и Bloc Party, а также Дэн Греч Маргерат, отметившийся сотрудничеством с Холзи, Ланой Дель Рей и Джорджем Эзра.

Музыканты говорили, что альбом создавался во время пандемийного карантина.

За время своего 15-летнего существования ирландские инди-рокеры отметились пятью студийными альбомами, предыдущий — «False Alarm» — увидел свет в июне 2019 года. В 2020-м Two Door Cinema Club выпустили коллекцию своих редких и неизданных ранее записей.