В ЦБ рассказали о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые

После начала кризиса валютные вклады в российских банках фактически превратились в рублевые с привязкой к валютному курсу. Об этом в интервью РБК заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Туллин.

Он объяснил это тем, что исполнение банками обязательств в «токсичных» валютах становится все более проблематичным. Сейчас кредитные организации просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства, отметил Тулин.

«Это происходит по двум причинам: «Первая — это нехватка наличной валюты, нас отрезали от каналов межбанковских, оптовых поставок банкнот. Есть некоторый приток валютной наличности в банки, но он небольшой — ручеек по сравнению с полноводными реками в недавнем прошлом. Вторая: переводы за границу и использование банковских карт для оплаты расходов за границей — это тоже проблема. То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут», — пояснил первый зампред ЦБ.

Комиссии банков за хранение иностранной валюты и их отказ от валютных вкладов в продуктовой линейке чиновник назвал «непопулярными, но логичными мерами». По его мнению, выдавливая клиентов из валютной формы сбережений кредитные организации делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов.

9 марта ЦБ на фоне санкций и значительных колебаний курса рубля ввел запрет на продажу банками любой наличной иностранной валюты. Ограничения несколько раз смягчались — 18 апреля регулятор вновь разрешил банкам продавать валюту — но только ту, что поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. В августе Центробанк снял ограничение на продажу долларов и евро, полученных из разных источников (не только поступившие в кассы от физлиц). В мае крединтным организациям разрешили продавать гражданам любую иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.