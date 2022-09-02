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В Аргентине совершено покушение на вице-президента Кристину Киршнер
Сегодня в 05:47

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение, когда она возвращалась домой в район Реколете Буэнос-Айреса. Об этом сообщает телеканал TN.

Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, которые поддерживают ее на фоне обвинений в коррупции. В толпе оказался вооруженный мужчина, он направил на Киршнер пистолет, однако тот дал осечку.

«Пистолет был заряжен, но не сработал», — отмечает TN. Кристина Киршнер не пострадала.

Федеральная полиция арестовала нападавшего. Им оказался 35-летний уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтиэль. Он переехал в Аргентину в 2018-м и уже имеет опыт ношения оружия в общественных местах. В 2021 году полиция уже задерживала Монтиэля с ножом.

Источники телеканала в Министерстве безопасности страны сообщают, что пистолет был найден в нескольких метрах от места происшествия. Это полуавтоматический Bersa Thunder 380, известный своей конструкцией, основанной на Walther PPK — оружии Джеймса Бонда.

Аргентинские чиновники выразили слова поддержки Кристине Киршнер. В частности, глава МИД Сантьяго Кафьеро заявил, что «это самый серьезный акт политического насилия с момента восстановления демократии» в стране.

Расследование в отношении Кристины Киршнер ведется уже несколько лет. Ее обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу бизнесмена Ласаро Баеса. Работы проходили в 2007–2015 годах, когда Киршнер была главой государства.

В 2019 году политик связывала обвинения с попытками помешать ей избраться на новый срок. Однако тогда на президентских выборах победил Альберто Фернандес, избиравшийся в связке с Киршнер, которая, в свою очередь, стала вице-президентом страны. Новые выборы запланированы на 2023 год.

22 августа 2022-го прокурор Диего Лусиани запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Кришнер. Он называет вице-президента «председателем незаконного объединения» (речь о людях, которые были связаны с общественными работами) и заявляет, что не нашел каких‑либо факторов для смягчения приговора.

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