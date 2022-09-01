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Вышел трейлер фильма «Умереть за доллар» с Кристофером Вальцом и Уиллемом Дефо
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В сети появился трейлер фильма «Умереть за доллар», главные роли в котором сыграли Кристофер Вальц и Уиллем Дефо. Его опубликовали на ютьюб-канале Quiver Distribution.

Ролик представляет центральных персонажей будущего вестерна: охотника за головами Макса Борлунда и его врага — преступника и профессионального игрока Джо Криббенса. Их в ленте сыграли Вальц и Дефо.

По сюжету Борлунд отправляется в мексиканскую глубинку, чтобы найти жену Рэйчел. Там он встречает Криббенса, которого много лет назад отправил в тюрьму, и обнаруживает, что преступник мечтает об отмщении.

Режиссером картины выступил Уолтер Хилл, известный по фильмам «48 часов» и «Красавчик Джонни». Премьера «Умереть за доллар» состоится на Венецианском кинофестивале, а в прокат лента выйдет 30 сентября.

«Будь то вестерны, триллера, хорроры, военные фильмы или детективы, Хилл никогда не отказывается от возможности создать формальную и повестсвовательную геометрию, цель которой — рассказать о современности через жанровые стереотипы и предложить эстетическую точку зрения, которая игнорирует и выходит за рамки традиционной разделительной линии между добром и злом»
Альберто Барбера
Директор Венецианского кинофестиваля
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