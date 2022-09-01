Вышел трейлер фильма «Умереть за доллар» с Кристофером Вальцом и Уиллемом Дефо

В сети появился трейлер фильма «Умереть за доллар», главные роли в котором сыграли Кристофер Вальц и Уиллем Дефо. Его опубликовали на ютьюб-канале Quiver Distribution.
Ролик представляет центральных персонажей будущего вестерна: охотника за головами Макса Борлунда и его врага — преступника и профессионального игрока Джо Криббенса. Их в ленте сыграли Вальц и Дефо.
По сюжету Борлунд отправляется в мексиканскую глубинку, чтобы найти жену Рэйчел. Там он встречает Криббенса, которого много лет назад отправил в тюрьму, и обнаруживает, что преступник мечтает об отмщении.
Режиссером картины выступил Уолтер Хилл, известный по фильмам «48 часов» и «Красавчик Джонни». Премьера «Умереть за доллар» состоится на Венецианском кинофестивале, а в прокат лента выйдет 30 сентября.