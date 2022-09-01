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Prime Video выпустит ромком «Космический кадет» с Эммой Робертс в главной роли
Сегодня в 20:46

Стриминговый сервис Prime Video выпустит романтическую комедию «Космический кадет» («Space Cadet»). Главную роль в ней исполнит Эмма Робертс («Ирония судьбы в Голливуде», «Американская история ужасов»), сообщил Collider.

Режиссером и сценаристом фильма выступит Лиз В. Гарсия. Она расскажет историю о тусовщице по имени Рекс, которая с трудом проходит обучение в космической программе и неожиданно становится надеждой НАСА.

Съемки ленты начнутся в сентябре 2022 года. Гарсия и Робертс выступят исполнительным продюсером проекта наряду с Гидеоном Ю, Крисом Боско, Майклом Тадроссом, Джоном Бергом и Грегом Сильверманом.

«Сейчас больше, чем когда‑либо, мы все нуждаемся в веселье и приключениях, и этот очаровательный фильм, несомненно, принесет и то, и другое участникам Prime Video по всему миру», — сказал директор по международному лицензированию фильмов Prime Video Мэтт Хантли.

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