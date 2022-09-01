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Продажи презервативов в российских аптеках упали на 16,4%
Сегодня в 20:01

За первые семь месяцев этого года в российских аптеках купили 11,9 млн упаковок презервативов. Это на 16,4% меньше в натуральном выражении, чем за аналогичный период 2022-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

По ее данным, продажи презервативов в российских аптеках падали все время, за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался ажиотажный спрос. Но для презервативов мартовский рост оказался не столь высоким, всего 4%, а уже в следующем месяце падение составило 30% по сравнению с прошлым годом.

Одной из причин снижения спроса эксперты называют переориентацию потребителей на онлайн-магазины. По данным сервиса аналитики Moneyplace, с начала года россияне приобрели на Wildberries и Ozon в 3,4 раза больше презервативов, чем за аналогичный период 2021-го. Впрочем, такой рост не компенсирует падения продаж в аптеках и не меняет общей тенденции к снижению популярности презервативов.

Другой ее причиной DSM Group указывает увеличившийся спрос на альтернативные средства контрацепции — гормональные пероральные контрацептивы (продажи в аптеках выросли на 11%, до 12 млн упаковок) и средств для местного применения — вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других (на 8,5%, до 831 тыс. штук).

Экономический фактор в снижении популярности презервативов имеет место (другие контрацептивы использовать дешевле), но только для пар, ведущих регулярную половую жизнь, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В то же время, по его словам, высокий уровень стресса из‑за пандемии коронавируса, перехода на удаленку, военной операции на Украине и экономического кризиса негативно сказался на сексуальной активности россиян.

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