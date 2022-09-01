Линдси Лохан снимется в ромкоме «Ирландское желание». Он выйдет на Netflix

Американская актриса Линдси Лохан , известная по фильмам «Ловушка для родителей» и «Дрянные девчонки», снимется в романтической комедии «Ирландское желание» («Irish Wish»). Он выйдет на Netflix , сообщил Deadline.

Лохан сыграет девушку по имени Мэдди, которая вынуждена стать подружкой невесты, когда любовь всей ее жизни женится на ее лучшей подруге. Мэдди отправляется на свадьбу в Ирландию, загадывая встретить настоящую любовь.

В итоге девушка просыпается в Ирландии и обнаруживает, что она — невеста. Сбывшееся желание оборачивается неожиданным образом. Вскоре Мэдди понимает, что ее идеальная пара — вовсе не тот человек, о котором она мечтала.