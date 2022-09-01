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Линдси Лохан снимется в ромкоме «Ирландское желание». Он выйдет на Netflix
Сегодня в 19:17

Американская актриса Линдси Лохан, известная по фильмам «Ловушка для родителей» и «Дрянные девчонки», снимется в романтической комедии «Ирландское желание» («Irish Wish»). Он выйдет на Netflix, сообщил Deadline.

Лохан сыграет девушку по имени Мэдди, которая вынуждена стать подружкой невесты, когда любовь всей ее жизни женится на ее лучшей подруге. Мэдди отправляется на свадьбу в Ирландию, загадывая встретить настоящую любовь.

В итоге девушка просыпается в Ирландии и обнаруживает, что она — невеста. Сбывшееся желание оборачивается неожиданным образом. Вскоре Мэдди понимает, что ее идеальная пара — вовсе не тот человек, о котором она мечтала.

Фильм снимет Джанин Дэмиан по сценарию, который он написал вместе с Кристен Хансен, Роном Оливером и Майклом Дэмианом. Последний выступит продюсером проекта наряду с Брэдом Кревоем.

Производством фильма займется компания MPCA, известная по целому ряду рождественских картин, среди которых — «Принц на Рождество», «На месте принцессы» и грядущая лента с участием Лохан «Falling for Christmas».

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