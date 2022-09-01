Американский музыкант Кендрик Ламар выпустил короткометражный фильм «We Cry Together». Он появился на ютьюб-канале артиста.
В картине Ламар ссорится с девушкой — ее роль исполнила Тейлор Пейдж. Герои ленты оскорбляют друг друга под композицию, записанную вживую 15 марта 2020 года. В финале видео пара примиряется и занимается любовью.
Фильм срежиссировал сам Ламар вместе с Джейком Шрейером и Дейвом Фри. Его выпустила продакшн-компания pgLang. Среди продюсеров клипа — Джейми Рабино и Коди Райдер.
Трек «We Cry Together» вошел в пятый альбом Кендрика Ламара «Mr. Morale & the Big Steppers». Его релиз состоялся в мае 2022 года. Платинка состояла из 18 композиций.
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