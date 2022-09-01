Турция, Армения и Киргизия стали самыми популярными летними направлениями у россиян

Самым популярным направлением дальнего зарубежья у россиян этим летом стала Турция — на нее проходится 19% всех проданных билетов в другие страны. Об этом «Афише Daily» рассказали представители тревел-сервиса «Купибилет».

Ниже по списку — Италия с показателем в 4% от проданных билетов за рубеж, ОАЭ, Испания и Германия (по 3%), а также ОАЭ (2%).

Среди направлений ближнего зарубежья в лидерах Армения (8%). За ней следуют Киргизия (7%) и Таджикистан (5%).

В тройке внутренних направлений с прошлого года нет изменений: Москва (27%), Санкт-Петербург (12%) и Сочи (8%).

Авиакомпаниями с самым большим числом заказов среди россиян остаются «Победа» (28%), «Аэрофлот» (22%) и «Уральские авиалинии» (16%).

Средняя цена авиабилета в другие страны этим летом увеличилась на 68% — с 13 863 до 23 302 рублей. Стоимость внутрироссийского билета выросла меньше, на 13%, с 6211 до 7027 рублей.

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