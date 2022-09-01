Звезда «Залечь на дно в Брюгге» Брендан Глисон сыграет в «Джокере-2»

Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге») присоединился к актерскому составу фильма «Джокер-2». Об этом сообщает Deadline.
Кого он сыграет, пока неизвестно. Warner Bros. также пока никак не комментировала информацию.
Грядущая лента получила название «Джокер: Безумие для двоих». Оно отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.
О сиквеле известно немного, но инсайдеры считают, что действие фильма будет происходить в психушке «Аркхем», куда был отправлен Артур Флек в конце первой картины.
В «Джокере-2» сыграют Хоакин Феникс, Леди Гага и Зази Битз. Съемки фильма начнутся в декабре. Режиссер — по-прежнему Тодд Филлипс. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.
расскажите друзьям
Другие материалы по темам