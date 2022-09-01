Lizer отправится в гастрольный тур «Молодость». Он пройдет в 18 городах

Российский рэп-исполнитель Lizer отправится в гастрольный тур под названием «Молодость». Он пройдет в 18 городах России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыканта.

Lizer начнет свой тур в Иркутске на сцене «Дикой лошади». После этого в течение месяца артист выступит в Красноярске, Томске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Завершат гастроли концерты в Москве и Петербурге. Они пройдут 8 и 9 октября в «Известиях» и «Авроре» соответственно. На них Lizer исполнит свои новые песни, в том числе треки «Верю», «Мокрый снег» и «Водой».

Тур получит название в честь последнего альбома музыканта «Молодость. Ч.1». Пластинка вышла в октябре 2020 года и собрала миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах.

Приобрести билеты на концерты Lizer можно на сайте «Афиши». Кроме того, их можно выиграть в конкурсе в телеграме — его победители получат также мерч артиста.