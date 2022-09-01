В сервисе «VK Музыка» появились плейлисты с любимыми треками Zivert, Клавы Коки и других артистов

В сервисе «VK Музыка» появились плейлисты с любимыми песнями популярных российских музыкантов. Об этом соцсеть «ВКонтакте» рассказала в своем блоге.

В приложении запустили раздел «100 личных плейлистов». В нем опубликовали подборки треков от Zivert, Сергея Жукова, Клавы Коки, Тимати, Басты, HammAli & Navai, OG Buda, Славы Марлоу, МакSим, Miyagi & Andy Panda, Сергея Бурунова, Вали Карнавал и других артистов.

Музыкальные предпочтения звезд сцены можно не только оценить, но и сравнить со своими собственными. Плейлисты в разделе показываются в индивидуальном порядке для каждого пользователя — в соответствии с процентом совпадения вкусов.

«Порядок и процент совместимости могут меняться каждый день: алгоритмы постоянно анализируют прослушанную музыку и предлагают наиболее подходящие рекомендации», — пояснили в «ВКонтакте».

Продолжительность каждого плейлиста составила 1,5 часа. «Это возможность пополнить свою музыкальную библиотеку новой музыкой, которая много значит для самих музыкантов», — отметил директор музыкальной экосистемы VK Николай Дуксин.

Он назвал новый проект возможностью погрузиться в мир артистов. Например, в плейлисте Сергея Жукова можно найти треки «Сектора Газа» и Whitesnake, а благодаря Zivert познакомиться с «хорошим, старым, добрым зарубежным рок-н-рольчиком 80-х годов».