В московском «Флаконе» пройдет экологический фестиваль с лекциями, маркетом и арт-выставкой

17 и 18 сентября на московском дизайн-заводе «Флакон» пройдет фестиваль Eco Friendly Fest. В его программе — лекторий, экомаркет, буккроссинг, треш-арт-выставка, своп и другие активности для взрослых и детей, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В лектории ведущие эксперты расскажут, как вести экологичный образ жизни, питаться не во вред себе и планете, развенчают мифы о производстве натуральных и переработанных тканей. Участвовать в паблик-токах будут представители экобрендов Urbantiger и Sew Dept, разработчик информационных систем в сфере экологии «Большая тройка», компании «ВкусВилл», «Полеззно» и «Другой хлеб». Закроет мероприятие лекция традиционного партнера фестиваля —природоохранной некоммерческой организации Greenpeace.

Посетители всех возрастов смогут принять участие в разнообразных активностях —поучаствовать в эковикторине и сыграть в обучающую карточную игру о пожарах «Загаси всех», примерить роль профессионального эколога благодаря очкам виртуальной реальности, получить информационные материалы Greenpeace, наклейки, значки, деревянные волчки и карандаши.

На фестивале можно будет сдать на переработку обычные и редкие фракции вторсырья. Пункт раздельного сбора Eco Friendly Fest примет ручки и фломастеры, зубные щетки, блистеры, винные пробки, трубочки, пластиковые карточки, фильтры от воды, конструктор Lego, пластиковые крышечки и мелкий электрохлам.

Узнать программу поподробнее можно на «Афише», а зарегистрироваться на мероприятия (они бесплатные) — на сайте фестиваля.

Eco Friendly Fest пройдет уже в третий раз, а дизайн-завод «Флакон» — его традиционная площадка. За время проведения фестиваля она объединила более 5000 экоактивистов.