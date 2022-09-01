Таксисты образовали пробку на Кутузовском проспекте из‑за фейковых заказов в «Яндекс Такси»

Утром 1 сентября на Кутузовском проспекте в Москве образовалась пробка из такси. Автомобилисты жаловались, что из‑за скопления машин простояли на дороге более двух часов, пишет Forbes.

«Утром 1 сентября „Яндекс Такси“ столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили. Водители провели в пробке из‑за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.