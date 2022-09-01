Удивительные истории звезд, о которых они рассказали в своих мемуарах

В последнее время звезды все чаще пишут мемуары, которые затем становятся предметом широкого обсуждения. Американский портал BuzzFeed выпустил материл о самых шокирующих историях, которыми звезды поделились в своих автобиографиях. Мы выбрали из него самое интересное.

Так, Майкл Джей Фокс чуть не умер на съемках фильма «Назад в будущее-3», Оззи Осборн пытался убить свою жену, Кэрри Фишер встречалась с Харрисоном Фордом, а Уилл Смит страдал от «психосоматической реакции» на оргазм, во время которого его «тошнило и иногда даже рвало».

Майкл Джей Фокс

«Lucky Man: A Memoir»

Майкл Джей Фокс рассказал, что чуть не умер во время съемок третьей части фильма «Назад в будущее». Он выполнял трюк, во время которого должен был повиснуть с веревкой на шее. По словам актера, подготовка к трюку прошла успешно, но во время съемок он не смог вовремя поставить руки в нужное место до того, как веревка перекрыла ему воздух.

«Я качался на конце веревки без сознания в течение нескольких секунд, прежде чем Роберт Земекис понял, что даже я не настолько хороший актер», — сказал Джей Фокс.

© Кадр из фильма «Назад в будущее-3»

Дэнни Трехо

«Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood»

В 1961 году семнадцатилетнего Трехо арестовали и привезли в окружную тюрьму Лос-Анджелеса, где содержался известный серийный убийца Чарлз Мэнсон. По словам актера, Мэнсон предложил ему и другим товарищам по тюрьме попробовать управляемую медитацию в обмен на защиту.

Ее суть заключается в получении кайфа без использования наркотиков. «В течение 15 минут он в мельчайших подробностях рассказывал, как мы покупаем наркотики, варим героин в ложке, набираем его в иглу и вкалываем себе в вену. Еще до того, как я представил наркотик, я почувствовал его вкус во рту. Любой наркоман знает, что это такое. Когда Мэнсон описал, как наркотик попал в мою кровь, я почувствовал, как по телу разливается тепло», — рассказал Трехо.

Актер, который не употреблял наркотики с 1969-го, подчеркнул, что, если бы Мэнсон не был серийным убийцей, он мог бы стать профессиональным гипнотизером.

© Кадр из фильма «Нелепая шестерка»

Уилл Смит

«Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда»

Актер поделился, что его первые серьезные отношения закончились изменой девушки по имени Мелани. Чтобы пережить это, Смит ударился в безудержные половые связи. Он объяснял это тем, что Мелани была для него «центром жизни» и ему было необходимо «исцелиться от боли».

Занятие сексом в таком большом количестве привело к развитию «психосоматической реакции» на оргазм, во время которого его «тошнило и иногда даже рвало». «Я занимался сексом с таким количеством женщин, и это было настолько неприятно для самой сути моего существа, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм», — отметил Смит.

© Кадр из фильма «Фокус»

В своих мемуарах актер также рассказал, что во время съемок фильма «Шесть степеней отчуждения» он так погрузился в своего персонажа Пола Пуатье, что влюбился в коллегу Стокард Ченнинг. В то время у него только родился ребенок от тогдашней жены Шери Зампино.

«Она вышла замуж за парня по имени Уилл Смит, а в итоге жила с парнем по имени Пол Пуатье. И что еще хуже, во время съемок я влюбился в Стокард Ченнинг», — писал Смит.

По словам актера, это был его последний опыт актерского метода, когда необходимо перепрограммировать свой разум. «Больше никаких методик. Для „Шести степеней отчуждения“ я так сильно хотел сыграть хорошо, что проводил в образе шесть, семь и восемь дней перед съемками, а с этим нужно быть осторожным», — заключил Смит.

© Кадр из фильма «Шесть степеней отчуждения»

Кэрри Фишер

«The Princess Diarist»

Во время съемок фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в 70-х годах у Кэрри Фишер был роман с Харрисоном Фордом, который тогда был женат на Мэри Марквардт и имел двух детей. Актриса вспоминает, что впервые они переспали в машине после 32-го дня рождения режиссера Джорджа Лукаса в 1976 году.

«Шло перетягивание каната с участием моей подвыпившей добродетели, и мне было неясно, чем все закончится, — но я поняла, кого я хочу победить: того, у которого шрам на подбородке, диалог в голове и пистолет на поясе — не сейчас, только когда он в образе, но все же. После безумной потасовки Форд бросил меня и мою добродетель на заднее сиденье своей машины и скомандовал водителю: „Поехали! Поехали!“ Мы поехали, а за нами съемочная группа», — вспоминает Фишер.

Актриса рассказала, что в компании Форда становилась косноязычной и неуклюжей. Она была с ним только во время совместных съемок, а все остальное время старалась избегать его, чтобы не раздражать. Фишер добавила, что их роман длился три месяца, после чего она решила поставить точку.

© «Звездные войны. Эпизод IV: Империя наносит ответный удар»

Оззи Осборн

«I Am Ozzy»

Однажды ночью, находясь под действием наркотиков, Оззи Осборн пытался убить свою жену Шэрон Осборн, за что был арестован полицией. На следующий день музыкант проснулся в тюремной камере, не помня, что произошло накануне вечером.

«Я часто проваливался в свое сознание. И больше всего я боялся очнуться в полицейской камере, когда какая‑нибудь старушка скажет: „Да, это тот парень, который сбил моего мужа“. Раньше это приводило меня в ужас… А потом это случилось — тот день, когда я проснулся в этой маленькой одиночной камере с человеческим дерьмом по стенам — и я подумал: какого хрена я сейчас натворил? Поэтому я спросил офицера полиции: „За что я здесь?“ Я ни хрена не понимал. Это самое ужасное чувство. Он прочитал мне бумажку и сказал: „Вы обвиняетесь в попытке убийства миссис Шэрон Осборн“. Я не могу передать, что я чувствовал. Я просто онемел», — рассказал Осборн.

© Кадр из сериала «Семейка Осборнов: Перезагрузка»

Холли Мэдисон

«Вниз по кроличьей норе: Любопытные приключения и поучительные рассказы бывшего кролика из журнала Playboy»

В своих мемуарах американская модель Холли Мэдисон поделилась подробностями первой ночи, которую она провела в особняке Playboy. Она узнала, что обязательным условием проживания был секс с основателем и шеф-редактором журнала Playboy Хью Хефнером. Он даже предложил ей запрещенное во многих странах, в том числе и в России, снотворное метаквалон, сказав: «В 70-е годы эти таблетки называли разрыхлителями бедер».

Мэдисон рассказала, что Тина Джордан (девушка Хью номер один в то время и Playmate журнала в 2002-м) привела ее в спальню, которая была похожа на эпизод из сериала «Hoarders». По словам модели, в комнате на двух экранах телевизоров крутили жесткое порно, а рядом девушки разыгрывали лесбийские сцены, пока Хефнер мастурбировал. Мэдисон вспоминает, что другие модели подталкивали ее к бизнесмену, призывая его побыть с новенькой. «Это было так быстро, что я даже не могу вспомнить, каково это было, кроме ощущения тяжелого тела поверх моего», — заключила Мэдисон.

© Из соцсетей Холли Мэдисон