Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России

На актрису Татьяну Рудину завели административное дело о дискредитации армии России. Слушание по этому делу назначено на 6 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

О каких высказываниях Рудиной в соцсетях идет речь, в суде не уточнили. В этот же день часом ранее будет рассмотрен протокол в отношении актрисы Кристины Асмус, о котором стало известно накануне. Асмус не раз высказывалась против военных действий на территории Украины.

Татьяна Рудина — дочь актера Рудольфа Рудина. Артистка снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.

Виновным по этой статье грозит штраф до 50 тыс. рублей. Ранее по этой статье и на эту сумму оштрафовали лидера «ДДТ» Юрия Шевчука за антивоенное заявление артиста на концерте в Уфе.