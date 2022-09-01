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Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
Сегодня в 12:47

На актрису Татьяну Рудину завели административное дело о дискредитации армии России. Слушание по этому делу назначено на 6 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

О каких высказываниях Рудиной в соцсетях идет речь, в суде не уточнили. В этот же день часом ранее будет рассмотрен протокол в отношении актрисы Кристины Асмус, о котором стало известно накануне. Асмус не раз высказывалась против военных действий на территории Украины.

Татьяна Рудина — дочь актера Рудольфа Рудина. Артистка снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.

Виновным по этой статье грозит штраф до 50 тыс. рублей. Ранее по этой статье и на эту сумму оштрафовали лидера «ДДТ» Юрия Шевчука за антивоенное заявление артиста на концерте в Уфе.

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Татьяна РудинаЮрий ШевчукКристина АсмусРудольф Рудин
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