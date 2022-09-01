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Канадец купил футболку с русской тюремной татуировкой. Пользователи Reddit разложили ее по понятиям
Сегодня в 13:10

Канадский пользователь Reddit u/vglyboy купил в винтажном благотворительном магазине «Черный рынок» в Торонто футболку с русской тюремной символикой и попросил россиян расшифровать надписи на ней.

На футболке изображена воровская наколка с котом, держащим пистолет в одной лапе и нож в другой. Рисунок сопровождается надписью «Мочи сук, стукачей, крысятников! МИР».

© u/vglyboy/Reddit

Татуировка получила известность, благодаря книге надзирателя следственного изолятора «Кресты» Данцига Балдаева «Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. Volume 1» — в ней задокументировано более 3000 наколок, отражающих жизнь и традиции российских заключенных. Книга, никогда не издававшаяся в России, была опубликована в 2004 году на английском языке.

«Воровская, „оскал“ „бойца“. Аббревиатура МИР — „Меня исправит расстрел“. ИТК-7 60-е гг. Грудь, левая сторона», — сказано в «Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. Volume 1» о тату с котом.

А вот как ее расшифровали пользователи Reddit

«Мочи» — «Убивай» (в этом контексте);

«Сука» — человек, добровольно сотрудничающий с полицией (в тюрьме);

«Стукач» — человек, передающий конфиденциальную информацию полиции;

«Крысятник» — человек (в тюрьме), который ворует у других заключенных;

«МИР» — в данном случае это аббревиатура, означающая «меня исправит расстрел», — u/Certain-Fly69.

«Сука» — это человек, который принадлежит к «блатным» (ворам), но нарушил их воровской закон. Причем нарушил любым способом, не обязательно «сдал» кого‑то в полицию или «настучал» на кого‑то. «Стучать» на кого‑то или сотрудничать с администрацией тюрьмы может и «фраер» (не «блатной») — в этом принципиальное отличие от «суки»», — u/DrevniyMonstr.

«В этой татуировке есть и другое значение. Кот на русском тюремном сленге означает «Коренной Обитатель Тюрьмы»», — u/sirmischeif.

«По сути, это тюремная татуировка с надписью «Открытые рты — открытые груди». Вы уже получили буквальное объяснение, но я все равно считаю нужным добавить. Кошки в советских тюремных татуировках обычно символизируют воров в законе», — u/DrinkyRodriguez.

Некоторые юзеры предупредили канадца, что футболку с таким принтом лучше не носить, так как это может закончиться плачевно.

«Наверное, не стоит носить это повсюду. Тюремные татуировки нужно заслужить, и те, кто этого не сделал, не должны попадаться на глаза тем, кто их носит по праву», — u/MikeSeth.

«Представители криминальной культуры по всему миру, как правило, очень чувствительны к культурному присвоению их символов обывателями. Хотя вероятность встретить кого‑то, кто обидится на это за пределами стран бывшего СССР, очень мала, но ношение этой татуировки может привести к реальным неприятностям», — u/Kinet.

«Это прочно связано с криминальной культурой и может доставить вам много неприятностей. Никогда не носите это рядом с русскими», — u/AlenDelon32.

«Никогда не привозите ее в Россию. Это вульгарный и оскорбительный лозунг — убивать всех, кто сотрудничает с полицией», — u/Cubertox.

«Мне больше всего в дискуссии вокруг этой футболки нравится, что есть опасения оскорбить русских, потому что она непристойная, но гораздо больше опасений, что обидятся преступники, поскольку вы ее не заслужили», — u/HankIndieGamesYT.

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