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«Сюр» в честь Дня знаний открыли выставку художников, которым отказывали профильные школы и академии
Сегодня в 10:47

Московский бар «Сюр» по случаю Дня знаний запускает выставку «Unfortunately. К сожалению». На ней будут представлены работы художников, которым неоднократно отказывали художественные школы, академии и другие профильные учебные заведения.

«Торжественная линейка», она же открытие выставки с основателями бара и авторами работ, состоится в баре 1 сентября в 19.00. В экспозиции представят работы 19 художников, включая Дашу Иванову, Karma Yuga, Андрея Soul, NickiBodhi, Robbert Slonovsky, Alice Traum и других.

«Им отказывали в поступлении в учебные заведения, в участии в выставках, ярмарках и резиденциях. Кто‑то даже не пробовал поступать, кому‑то не разрешали родители, а кто‑то бросил обучение, разочаровавшись», — говорится в релизе выставки.

По словам куратора Диану Черновой, экспозиция была подготовлена всего за неделю, а некоторые художники присоединились к ней за день до открытия. Она отметила, что это «как раз про создание момента чуда для человека, когда ты вселяешь надежду, что все возможно».

«Этой выставкой мы наконец хотим сказать: „Да!“. Да, можно выставить работы спустя 8 лет бесконечных отказов и провалов. Да, можно сбежать из художки и найти себя на улицах. Да, можно послушаться родителей, но через 10-15 лет плутаний и депрессий вновь обрести себя и позволить себе творить. Даже можно сомневаться в своем таланте или называть то, что ты делаешь мазней», — заявила Чернова.

Выставка оформлена в тематике сюрреалистичного учебного заведения — подписи под картинами написаны от руки на обрезках школьных тетрадей, каталоги упакованы в пластиковые папочки, а посетителям предложат написать в школьных тетрадках короткие сочинения «Как я провел это лето».

Посетить выставку можно до 30 сентября. Вход свободный. Большинство работ доступны для покупки.

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