«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом

Сервис доставки еды «Кухня на районе» создал «Школьное меню». В нем собраны блюда, которые ассоциируются с походами в школьный буфет, дежурствами, компотом из кастрюли и такой привычной выпечкой.

С 1 по 3 сентября в приложении «Кухни» можно заказать сосиску в тесте, школьную пиццу, пирожки с яблоком, компот из черной смородины, клубничный компот, плюшку, ватрушку и сдобную улитку с изюмом.

В честь акции сервис подготовил тематические иллюстрации ко всем позициям «Школьного меню».

2% с продаж «Школьного меню» будут переведены в благотворительный фонд «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом в России, через сервис «Добро Mail.ru».