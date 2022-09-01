С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей

В России владельцы гаражей, которые используют их не по назначению, с 1 сентября рискуют потерять свой объект. Об этом РИА «Недвижимость» рассказала адвокат бюро Nordic Star Арина Довженко.

1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют изымать помещения и машино-места в ряде случаев. Это может быть систематическое нарушение прав соседей или бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению.

Теперь органы местного самоуправления могут организовать проверку, если получат жалобы. Например, на складирование мусора либо использование гаража в качестве ремонтной мастерской или автомойки.

Владельцам помещений прикажут устранить нарушения. Если этого не произойдет, суд по соответствующему иску от уполномоченного госоргана или органа местного самоуправления может принять решение о продаже гаража на публичных торгах с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом издержек.