Реклама
Новости
Gorillaz/YouTube
Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
11:21
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
10:35
Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна московской больницы
09:58
С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей
09:17
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях
08:50
samuel hanna/Unsplash
Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель корабля
02:46
Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
02:29
На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
01:32
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»
00:49
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
00:07
Netflix/YouTube
Мировая премьера «Пиноккио» Гильермо дель Торо состоится на Лондонском кинофестивале
вчера в 23:14
«Это же Питер. Мы все здесь с подвижной психикой»: тизер сериала «1703» про оперативников
вчера в 22:58
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут вести ограничения на въезд россиян с европейскими визами
вчера в 22:34
Режиссер «Бумажного дома» Хавьер Кинтас снимет сериал «Зорро»
вчера в 22:18
В США веганку приговорили к пожизненному заключению. Ее маленький сын умер от недоедания
вчера в 21:24
Внук Нельсона Манделы раскритиковал Меган Маркл. Она сравнила себя с его дедом
вчера в 21:04
Умер Михаил Горбачев, против Асмус завели дело о дискредитации ВС и другие новости дня
вчера в 20:23
Дайджест
Александр Гудков выпустил пародию на песню «Я русский» певца Shaman. Вот реакции на нее
вчера в 20:14
Фонд Билла Гейтса инвестировал в компанию Neutral. Она производит молоко и заботится об экологии
вчера в 19:16
Бывшая «дочка» Paulig в России запустила завод под Тверью
вчера в 19:14
С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей
Сегодня в 06:17

В России владельцы гаражей, которые используют их не по назначению, с 1 сентября рискуют потерять свой объект. Об этом РИА «Недвижимость» рассказала адвокат бюро Nordic Star Арина Довженко.

1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют изымать помещения и машино-места в ряде случаев. Это может быть систематическое нарушение прав соседей или бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению.

Теперь органы местного самоуправления могут организовать проверку, если получат жалобы. Например, на складирование мусора либо использование гаража в качестве ремонтной мастерской или автомойки.

Владельцам помещений прикажут устранить нарушения. Если этого не произойдет, суд по соответствующему иску от уполномоченного госоргана или органа местного самоуправления может принять решение о продаже гаража на публичных торгах с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом издержек.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение