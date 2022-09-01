В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях

Суд в Саудовской Аравии приговорил гражданку Нуру бинт Саид аль-Кахтани к 45 годам тюрьмы за предполагаемый ущерб государству в результате ее действий в соцсетях. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебный документ.

В обвинительном приговоре суд заявил, что аль-Кахтани «нарушила сплоченность общества» и «дестабилизировала социальную ткань». Кроме того, по данным следствия, она нарушила общественный порядок своими постами в соцсетях.

Что именно в интернете писала аль-Кахтани, не уточняется. По данным правозащитной организации DAWN, обвинения основаны на законах о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Дело рассматривал специализированный суд, который обычно занимается делами, связанными с национальной безопасностью.

О Нуре бинт Саид аль-Кахтани мало что известно. The Times пишет, что она борется за права женщин, однако Associated Press заявляет, что данных об активистской деятельности аль-Кахтани нет.

Приговор аль-Кахтани — уже второе за последний месяц дело о постах в соцсетях, которое закончилось большим тюремным сроком. В середине августа в Саудовской Аравии к 34 годам приговорили 34-летнюю Сальму аль-Шебаб, которая репостила публикации правозащитников и диссидентов.

Правозащитники, в свою очередь, называют приговоры возмутительными. Региональный директор DAWN Абдулла Алауд говорит, что это «похоже на начало новой волны обвинительных приговоров со стороны новых судей».