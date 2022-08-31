Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель корабля

Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель нефтяного танкера. Об этом сообщили выходящие на арабском языке издания Youm7 и Al Arabiya.

По информации источников, судоходство пришлось прервать в пределах провинции Суэц. Причиной стало то, что на мели застрял корабль длиной 252 метра и грузоподъемностью 64 тыс. тонн.

Танкер ходит под флагом Сингапура. Он направлялся из Португалии в Саудовскую Аравию. Судно оказалось на мели в связи с технической проблемой. Инцидент случился в 20:15 по московскому времени.

В данный момент в Суэцком канале ведутся работы по снятию корабля с мели и восстановлению навигации.

В марте 2021 года движение по Суэцкому каналу было прервано при похожих обстоятельствах Тогда на мель сел панамский контейнеровоз Ever Given, направлявшийся из КНР в порт нидерландского Роттердама. Судоходство по каналу не могли восстановить в течение шести дней, из‑за чего более 400 кораблей застряли на своих маршрутах.