Мировая премьера «Пиноккио» Гильермо дель Торо состоится на Лондонском кинофестивале

Мировая премьера фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио» состоится на 66-м Лондонском кинофестивале. Он пройдет с 5 по 15 октября 2022 года. Об этом сообщил Deadline.

Картину покажут в Королевском фестивальном зале в Саутбэнк-центре. После этого в ноябре ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах, а в декабре она появится на стриминговом сервисе Netflix.

Фильм, снятый в технике stop-motion — покадровой съемки, переосмысливает классическую историю о деревянном мальчике, который волшебным образом оживает, чтобы исцелить сердце своего разбитого горем отца, резчика по дереву Джеппетто.

Помимо «Пиноккио», на фестивале впервые покажут фильм «Создание» британского кинематографиста Асифа Кападии. В нем приняли участие танцовщики Английского национального балета, а также Джеффри Сирио, Эрина Такахаши и Стина Куажебер.

Всего на Лондонском кинофестивале состоятся премьеры 23 кинокартин и трех телесериалов. В их числе будет вестерн «The English» c Эмили Блант, Киараном Хайндсом, Рейфом Споллом и Томом Хьюзом.