«Это же Питер. Мы все здесь с подвижной психикой»: тизер сериала «1703» про оперативников

Вышел первый тизер «1703» — сериала, посвященного оперативникам из Петербурга, который создатели называют «черной комедией города белых ночей». Посмотреть его можно на ютьюб-канале онлайн-кинотеатра Okko.

По сюжету молодой московский опер Вадик переводится на службу в Петербург — именно там живет его невеста. В наставники главный герой получает слегка сумасшедшего мизантропа Гошу Колпакова, который в это момент переживает не лучшие времена. Вместе они расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов, а затем и множество других странных и темных дел города.

Первый эпизод «1703» был показан на конкурсе первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+. Там он получил главный приз и был признан самым оригинальным сериалом. Также проект был награжден за оригинальную музыку — над ней, кстати работали Вадим Купэ (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.

«Такого необычного и дерзкого проекта я еще не снимал. Здесь такие острые темы и такие шуточки на грани, что мама не горюй! Чисто питерский нуар, вдохновленный в равной степени современной повесткой, Ф.М. Достоевским и Шейном Блэком — его „Смертельным оружием“, „Последним бойскаутом“ и „Славными парнями“. Вечная ночь, дождь, тусклый свет уличных фонарей. Два чувака в Субару под Буланову колесят по Питеру, разыскивая пропавший из морга труп вебкам-модели, и походу выясняя отношения между собой. И все это окутано мистикой, городскими легендами и, хочется верить, очень смешно» Сергей Сенцов Режиссер сериала «1703»

Сенцов называет сериал «семнашка» и заявляет, что его обязательно стоит посмотреть как минимум из‑за неожиданных актерских перевоплощений Гоши Куценко, Кузьмы Сапрыкина, Николая Фоменко, Павла Табакова, Андрея Федорцова и других актеров картины. «Такими вы их еще точно не видели», — говорит режиссер.

Сериал «1703» будет выходить эксклюзивно на Okko. Точной даты релиза премьеры нет.

