«Это же Питер. Мы все здесь с подвижной психикой»: тизер сериала «1703» про оперативников

Вышел первый тизер «1703» — сериала, посвященного оперативникам из Петербурга, который создатели называют «черной комедией города белых ночей». Посмотреть его можно на ютьюб-канале онлайн-кинотеатра Okko.
По сюжету молодой московский опер Вадик переводится на службу в Петербург — именно там живет его невеста. В наставники главный герой получает слегка сумасшедшего мизантропа Гошу Колпакова, который в это момент переживает не лучшие времена. Вместе они расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов, а затем и множество других странных и темных дел города.
Вадика играет Кузьма Сапрыкин («Казанова», «Движение вверх»), Колпакова — Гоша Куценко («Домашний арест», «Балканский арест»). Режиссером выступил Сергей Сенцов («Дылды», «Физрук»).
Первый эпизод «1703» был показан на конкурсе первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+. Там он получил главный приз и был признан самым оригинальным сериалом. Также проект был награжден за оригинальную музыку — над ней, кстати работали Вадим Купэ (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.
Сенцов называет сериал «семнашка» и заявляет, что его обязательно стоит посмотреть как минимум из‑за неожиданных актерских перевоплощений Гоши Куценко, Кузьмы Сапрыкина, Николая Фоменко, Павла Табакова, Андрея Федорцова и других актеров картины. «Такими вы их еще точно не видели», — говорит режиссер.
Сериал «1703» будет выходить эксклюзивно на Okko. Точной даты релиза премьеры нет.