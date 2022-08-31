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В США веганку приговорили к пожизненному заключению. Ее маленький сын умер от недоедания
Сегодня в 18:24

Суд в штате Флорида, США, приговорил 38-летнюю веганку Шейлу О’Лири, чей полуторагодовалый сын Эзра умер от недоедания, к пожизненному заключению. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

По словам следователей, семья О’Лири ела только сырые фрукты и овощи, хотя ребенка кормили также грудным молоком. 18-месячный мальчик весил 8 килограммов и был размером с 7-месячного ребенка. Он умер в 2019 году.

В июне Шейла были признана виновной по шести обвинениям, в частности за непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, жестокое обращение с детьми и неисполнение родительских обязанностей. Ее мужу, 33-летнему Райану Патрику, предъявили те же обвинения, приговор пока не вынесен.

Кроме того, по данным New York Post, Райана Патрика подозревают в сексуальном насилии. Его предполагаемой жертве было менее 12 лет.

Следствие отмечает, что у пары есть еще двое детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые тоже страдают от недоедания. Ранее четвертого, 11-летнего ребенка Шейлы О’Лири, вернули его биологическому отцу по решению суда — дело также было связано с недоеданием.

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