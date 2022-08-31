Внук Нельсона Манделы раскритиковал Меган Маркл. Она сравнила себя с его дедом

Внук Нельсона Манделы, депутат Африканского национального конгресса Цвеливелили Мандела, раскритиковал Меган Маркл за то, что та сравнила себя с его дедом. Об этом рассказал Би-би-си.

Мандела заявил, что слова герцогини Сассекской его удивили. Он отметил, что Нельсона Манделу чествовали «за победу над 350-летним колониализмом и 60-летним режимом жестокого апартеида в Южной Африке». По мнению Цвеливелили, достижения его деда нельзя сравнивать со «свадьбой с белым принцем».

«Всюду есть люди, которые хотят быть Нельсоном Манделой, либо сравнивая себя с ним, либо желая подражать ему. Но прежде чем считать себя Нельсоном Манделой, надо изучить работу, которую он проделал, и самому быть готовым ее защищать», — сказал Цвеливелили Мандела.

В недавнем интервью изданию The Cut Меган Маркл рассказала, как один мужчина из ЮАР признался ей, что радовался ее свадьбе с принцем Гарри так же, как некогда люди радовались освобождению Манделы из тюрьмы.

«Конечно, она знает, что она не Мандела, но, возможно, то, что она рассказала мне эту историю — это реакция самозащиты, ведь если ты символ всего, что хорошо и милосердно, как кто‑то может посчитать тебя неприятной, как может ненавидеть?» — написал журналист The Cut.

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