Бывшая «дочка» Paulig в России запустила завод под Тверью

Бывшая дочка финской Paulig в России, компания «МилФудс», начала производство кофе на заводе под Тверью. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Тверской области.

Предприятие расположено на территории промышленного парка «Боровлево-2». Теперь «МилФудс» выпускает там кофе под новым российским брендом Poetti.

«Первые выпущенные упаковки Poetti — важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке одного килограмма, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — заявил директор цепочки поставок «МилФудс» Сергей Юшин.

На данный момент «МилФудс» выпускает зерновой и молотый кофе. Поставки зеленого кофе уже отлажены, зерна поступают более чем из 10 стран.

Завод способен производить более 25 млн килограмм кофе в год, поэтому компания намерена наращивать выпуск продукции. Например, в 2023 году планируется запустить линию растворимого кофе. Правда, инвестировать в нее придется как минимум 135 млн рублей.

В марте Paulig объявил об уходе с российского рынка на фоне спецоперации. Уже спустя несколько месяцев, в мае, стало известно, что компания продала свой бизнес в стране индийскому предпринимателю Викасу Сои — он занимает пост управляющего директора Milagro Beverage Company (компания продает на российском рынке растворимый кофе под брендами Milagro, D’Arte и Belagio).

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