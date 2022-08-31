Электронщики Triangle Sun выступят на московской крыше

Российская электронная группа Triangle Sun выступит 3 сентября в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Концерт начнется 3 сентября, в 20.00, на крыше Fantomas Rooftop. Билеты можно купить на «Афише».

Коллектив Triangle Sun, основанный в 2004 году в Москве, играет лаунж, даунтемпо, чилл-аут и поп-музыку. Треки группы ротируются в 53 странах и входят в авторитетные музыкальные сборники Café del Mar и Buddha Bar.

Считается, что творчество Triangle Sun известнее в Америке и Европе, нежели в России. Но и на родине музыкантов не забывают — в 2013 году группа выиграла премию «Золотая горгулья» в номинации «Лучший электронный проект».