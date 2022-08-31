Пятачок стал кабаном, а Винни Пух мстит старому другу: смотрим трейлер хоррора по детской сказке

Вышел трейлер низкобюджетного хоррора «Винни Пух: Кровь и мед», снятого по мотивам известной сказки Алана Милна. Посмотреть его можно на ютьюб-канале Rapid Trailer.

Образы главных героев далеки от тех, что были в детской сказке. Пятачок теперь — мужчина в резиновой маске кабана, а Винни Пух выглядит очень непривычно и слегка ужасающе. Перед просмотром трейлера настоятельно рекомендуем убрать детей от экрана.

Согласно описанию под роликом, Винни Пух и Пятачок становятся серийными убийцами после того, как Кристофер Робин бросает их. Других подробностей о сюжете пока нет, но вряд ли он будет следовать за оригинальным повествованием.

Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» снимает режиссер Рис Уэйкфилд, он же адаптировал сценарий. В ролях: Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл»), фронтмен Soundgarden Крис Корнелл и другие. Даты выхода пока нет.

Съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на персонажа Винни Пуха стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.

Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» произведения Алана Милна.