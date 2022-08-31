VK запустил ежегодную стипендиальную программу для студентов

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Сегодня в 14:29

VK учредила стипендии для студентов российских вузов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В этом году бюджет программы составит 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной премии — 15 000 рублей.

Стипендия запущена для того, чтобы дать возможность талантливым студентам сфокусироваться на обучении и достижении высоких результатов. Ее смогут получить студенты первого курса профильных факультетов, которые поступили в вузы по результатам олимпиад без экзаменов.

Кроме того, на стипендию могут рассчитывать студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость, а также совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов страны.

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