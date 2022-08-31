«Академия звука» запустила бесплатный онлайн-курс для молодых музыкантов

«Академия звука» проведет онлайн-резиденцию для молодых музыкантов — бесплатный образовательный курс, который научит запускать собственный проект и сформирует необходимый набор компетенций для поддержания бренда. Об этом «Афише Daily» рассказали представители академии.

В качестве преподавателей выступят 22 эксперта музыкальной индустрии. Среди них продюсер и звукорежиссер Андрей Рыжков, музыкант и основатель радиостанции Studio21 Виктор Худошин, диджей и продюсер Роман CVPELLV, актер и вокалист Артемий Чирс, композитор, рекорд-продюсер, автор саундтрека «Майора Грома» Роман Селиверстов, сонграйтер и программный продюсер «Академии звука» Мария Мельникова.

Участники резиденции смогут узнать об основах сонграйтинга, найти авторскую вокальную манеру, понять, как запустить и закрыть свой лейбл или уладить конфликт интересов между артистом и бизнесом.

Лекции курса можно прослушать на платформе Edutoria. Сейчас там доступен первый блок из 14 выпусков, посвященный импровизации, работе с микрофоном, созданию комьюнити и инструментальной музыке. В сентябре на платформе появятся еще 8 лекций.

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