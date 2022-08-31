3 сентября состоится вторая вечеринка промокоманды Channels в клубе Gazgolder в Москве. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы ивента.

Хедлайнерами мероприятия стали рэперы Saluki и Friendly Thug 52 Ngg. Они выйдут на сцену Gazgolder с живыми концертами.

За хип-хоп в этот вечер будут отвечать резиденты Basement и Gazgolder, а также участник группы «Лауд» Goddeem. Электронный лайнап: основатель Applique Mark S, Kovyazin D и диджеи клуба.

Тематика вечеринки — мистическое телевидение. В ее рамках организаторы подготовили арт-перформанс от Houdruk, корнер с лотереей кроссовок от Nikita Efremov и зону для гадания на картах Таро.

Мероприятие стартует 3 сентября в 22.00 в клубе Gazgolder. Ищите билеты по ссылке.

Дебютная вечеринка Channels прошла 16 июля. Тогда хедлайнерами выступили Jeembo и Tveth.