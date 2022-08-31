Реклама
Новости
Архитектор и нейросеть Midjourney создали концепт встроенного в природу растущего дома-дерева
18:38
Электронщики Triangle Sun выступят на московской крыше
18:15
Variety/YouTube
Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты». Ее спродюсирует автор «Солнцестояния» Ари Астер
18:08
Пятачок стал кабаном, а Винни Пух мстит старому другу: смотрим трейлер хоррора по детской сказке
17:50
VK запустил ежегодную стипендиальную программу для студентов
17:29
«Академия звука» запустила бесплатный онлайн-курс для молодых музыкантов
16:53
Channels проведут еще одну вечеринку в клубе Gazgolder. Хедлайнеры — Saluki и Friendly Thug 52 Ngg
16:45
«Говори от сердца»: группа «СБПЧ» выпустила клип «Береги»
16:29
Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images
Джордан Пил намекнул на продолжение хоррора «Нет»
15:53
В Москве покажут спектакль «Море синего леса»
15:49
Открытие счетов онлайн и отчеты о рекламе для Роскомнадзора: какие законы вступают в силу в сентябре
15:22
МИД Венгрии: страны ЕС договорились приостановить упрощенную выдачу виз россиянам
15:16
Альянс учителей призвал бойкотировать патриотический проект «Разговоры о важном»
14:57
Bruce Glikas/Getty Images
Джоан Роулинг написала книгу, героиню которой убивают после обвинений в трансфобии
14:12
Рекламные агентства в России массово сокращают штат сотрудников
13:55
Проект об ответственности за «пропаганду ЛГБТ» вне зависимости от возраста направили в правительство
13:20
В Чувашии ввели режим ЧС из‑за засухи
12:29
Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках
12:09
Агентство «Москва»
Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал новым гендиректором «Перекрестка»
11:58
В Сингапуре пловца Джозефа Скулинга отстранили от соревнований за курение марихуаны за границей
11:07
Джордан Пил намекнул на продолжение хоррора «Нет»
Сегодня в 12:53

Лауреат «Оскара» Джордан Пил намекнул в интервью The New York Times, что у его хоррора «Нет» может появиться продолжение.

Когда журналист попросил режиссера раскрыть подробности о вырезанном из фильма персонаже (который на портале IMDb обозначается как «Никто»), Пил уклончиво сказал, что любопытные фанаты «проделывают много интересной детективной работы».

Интервьюер согласился, отметив, что поклонники провели подробный анализ трейлеров картины. На это режиссер отреагировал уже более уверенно: «Историю этого персонажа еще предстоит рассказать, вот что я могу отметить. Это еще один удручающий способ сказать: мне радостно, что люди обращают внимание. Я действительно думаю, что в будущем они получат больше ответов на вопросы об этих вещах. Мы еще не закончили рассказывать все эти истории».

«Нет» — третий фильм под режиссурой комика, сценариста и актера Джордана Пила. Хоррор вышел в мировой прокат в июле, а недавно появился на стримингах. По сюжету главные герои, брат с сестрой, пытаются спасти семейный бизнес — ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут из рук вон плохо, но однажды герой замечает в окрестностях НЛО и решает ради заработка заснять его.

«Афиша Daily» назвала «Нет» самым зрелищным фильмом в карьере Пила, но отметила, что, несмотря на всеобщую похвалу критиков, лента может показаться скучной для рядового зрителя. Подробнее об этом можно прочитать в рецензии Дмитрия Барченкова.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Джордан Пил
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение