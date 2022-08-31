Джордан Пил намекнул на продолжение хоррора «Нет»

Лауреат «Оскара» Джордан Пил намекнул в интервью The New York Times, что у его хоррора «Нет» может появиться продолжение.

Когда журналист попросил режиссера раскрыть подробности о вырезанном из фильма персонаже (который на портале IMDb обозначается как «Никто»), Пил уклончиво сказал, что любопытные фанаты «проделывают много интересной детективной работы».

Интервьюер согласился, отметив, что поклонники провели подробный анализ трейлеров картины. На это режиссер отреагировал уже более уверенно: «Историю этого персонажа еще предстоит рассказать, вот что я могу отметить. Это еще один удручающий способ сказать: мне радостно, что люди обращают внимание. Я действительно думаю, что в будущем они получат больше ответов на вопросы об этих вещах. Мы еще не закончили рассказывать все эти истории».

«Нет» — третий фильм под режиссурой комика, сценариста и актера Джордана Пила. Хоррор вышел в мировой прокат в июле, а недавно появился на стримингах. По сюжету главные герои, брат с сестрой, пытаются спасти семейный бизнес — ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут из рук вон плохо, но однажды герой замечает в окрестностях НЛО и решает ради заработка заснять его.

«Афиша Daily» назвала «Нет» самым зрелищным фильмом в карьере Пила, но отметила, что, несмотря на всеобщую похвалу критиков, лента может показаться скучной для рядового зрителя. Подробнее об этом можно прочитать в рецензии Дмитрия Барченкова.

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