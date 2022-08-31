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В Чувашии ввели режим ЧС из‑за засухи
Сегодня в 09:29

Глава Чувашии Олег Николаев ввел на всей территории республики режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Такое решение было принято из‑за атмосферной засухи — отсутствия осадков более 5 мм в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.

По данным синоптиков, в августе выпало всего 3 мм осадков, что составляет 5% от месячной нормы. В пресс-службе подчеркивают, что такая засуха неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур.

Предварительный ущерб в пострадавших хозяйствах оценили в более 67 млн рублей. Николаев поручил Минсельхозу Чувашии разработать план по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации.

Ранее в Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из‑за обмеления реки Печоры. «Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара», — писал 22 августа губернатор региона Юрий Бездудный в своем телеграм-канале.

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