Реклама
Новости
В Чувашии ввели режим ЧС из‑за засухи
12:29
Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках
12:09
Агентство «Москва»
Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал новым гендиректором «Перекрестка»
11:58
В Сингапуре пловца Джозефа Скулинга отстранили от соревнований за курение марихуаны за границей
11:07
МАГАТЭ намерено организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию
10:01
Вышел новый трейлер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
09:33
В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Манана Асламазян
08:51
bonhams.com
В Великобритании на аукцион выставили самый старый в мире дом на колесах
04:01
Megan Thee Stallion снимется в сериале «Женщина-Халк»
03:14
ЮНЕСКО экстренно рассмотрит заявку о включении центра Одессы в Список Всемирного наследия
02:36
Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2024 года
01:42
Власти Нидерландов разместят мигрантов на круизном корабле в порту Амстердама
01:02
Bryn Colton/Getty Images
Умер Михаил Горбачев. Последний глава СССР скончался на 92-м году жизни
вчера в 23:25
Хью Джекман и Энтони Хопкинс в тизере драмы «Сын» от режиссера Флориана Зеллера
вчера в 22:39
Экс-журналистка Vanity Fair подала в суд на Netflix из‑за сериала «Изобретая Анну»
вчера в 22:27
Реклама курорта в тизере второго сезона сериала «Белый лотос»
вчера в 21:21
Шайя ЛаБаф заявил, что без FKA Twigs не смог бы «испытать смерть эго»
вчера в 21:08
В Финляндии списали все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом
вчера в 20:58
Сафронову запросили 24 года тюрьмы, S7 разрешила экипажу татуировки и другие новости дня
вчера в 20:15
Дайджест
Пилот пригрозил высадить пассажиров, если они не перестанут делиться нюдсами по AirDrop
вчера в 20:05
В Сингапуре пловца Джозефа Скулинга отстранили от соревнований за курение марихуаны за границей
Сегодня в 08:07

Первый олимпийский чемпион по плаванью из Сингапура Джозеф Скулинг был отстранен от соревнований властями страны, после того как признался, что курил марихуану за границей. Об этом сообщают Би-би-си и Bloomberg.

Об употреблении спортсменом наркотика стало известно из публикаций местных СМИ. По их данным, Скулинг курил каннабис в мае во Вьетнаме во время отпуска от службы в национальных вооруженных силах — его дали пловцу для подготовки к Играм Юго-Восточной Азии. Незадолго до этого у олимпийского чемпиона умер отец.

«Я совершил ошибку и несу ответственность за то, что сделал», — написал Скулинг. Он пообещал исправиться и больше не вести себя подобным образом. «Я поддался минутной слабости, после того как пережил очень тяжелый период своей жизни», — добавил спортсмен.

В вооруженных силах Сингапура заявили, что, хоть анализы Скулинга на наркотики и дали отрицательный результат, его все равно привлекут к ответственности и лишат права на отпуск. Спортсмену может грозить до девяти месяцев ареста в военных казармах. В ведомстве подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к употреблению наркотиков.

В отличие от большинства стран Юго-Восточной Азии, Сингапур придерживается жесткой линии по отношению к каннабису. За торговлю марихуаной в городе-государстве грозит смертная казнь, а за ее хранение или употребление — до 10 лет тюрьмы.

Власти страны контролируют употребление наркотиков гражданами и постоянными жителями не только внутри Сингапура, но и за его пределами. Въезжая в государство, они обязаны сдать тест мочи на запрещенные вещества. Если он даст положительный результат, гражданам также грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандал со Скулингом разделил мнения в Сингапуре, отмечает Би-би-си. Многие выразили сочувствие известному спортсмену, отметив, что тот переживал из‑за смерти отца. Другие осудили его, заявив, что такое поведение неприемлемо для спортсмена, который должен быть образцом для подражания.

Скулинг стал национальным героем Сингапура, после того как в 2016 году выиграл для страны первое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда он обошел в заплыве на 100 метров баттерфляем Майкла Фелпса, Чада ле Кло и Ласло Чеха, разделивших второе место.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Майкл Фелпс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение