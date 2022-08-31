В Сингапуре пловца Джозефа Скулинга отстранили от соревнований за курение марихуаны за границей

Первый олимпийский чемпион по плаванью из Сингапура Джозеф Скулинг был отстранен от соревнований властями страны, после того как признался, что курил марихуану за границей. Об этом сообщают Би-би-си и Bloomberg.

Об употреблении спортсменом наркотика стало известно из публикаций местных СМИ. По их данным, Скулинг курил каннабис в мае во Вьетнаме во время отпуска от службы в национальных вооруженных силах — его дали пловцу для подготовки к Играм Юго-Восточной Азии. Незадолго до этого у олимпийского чемпиона умер отец.

«Я совершил ошибку и несу ответственность за то, что сделал», — написал Скулинг. Он пообещал исправиться и больше не вести себя подобным образом. «Я поддался минутной слабости, после того как пережил очень тяжелый период своей жизни», — добавил спортсмен.

В вооруженных силах Сингапура заявили, что, хоть анализы Скулинга на наркотики и дали отрицательный результат, его все равно привлекут к ответственности и лишат права на отпуск. Спортсмену может грозить до девяти месяцев ареста в военных казармах. В ведомстве подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к употреблению наркотиков.

В отличие от большинства стран Юго-Восточной Азии, Сингапур придерживается жесткой линии по отношению к каннабису. За торговлю марихуаной в городе-государстве грозит смертная казнь, а за ее хранение или употребление — до 10 лет тюрьмы.

Власти страны контролируют употребление наркотиков гражданами и постоянными жителями не только внутри Сингапура, но и за его пределами. Въезжая в государство, они обязаны сдать тест мочи на запрещенные вещества. Если он даст положительный результат, гражданам также грозит до 10 лет лишения свободы.

Скандал со Скулингом разделил мнения в Сингапуре, отмечает Би-би-си. Многие выразили сочувствие известному спортсмену, отметив, что тот переживал из‑за смерти отца. Другие осудили его, заявив, что такое поведение неприемлемо для спортсмена, который должен быть образцом для подражания.

Скулинг стал национальным героем Сингапура, после того как в 2016 году выиграл для страны первое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда он обошел в заплыве на 100 метров баттерфляем Майкла Фелпса, Чада ле Кло и Ласло Чеха, разделивших второе место.

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