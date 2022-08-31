Экс-глава «Победы» Андрей Калмыков стал новым гендиректором «Перекрестка»

Бывший глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков стал гендиректором сети супермаркетов «Перекресток». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу X5 Group.

«Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции „Перекрестка“. Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — заявил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

В пресс-службе компании также заявили, что Калмыков пообещал сделать «Перекресток» самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом.

С января 2022 года обязанности гендиректора «Перекрестка» исполнял Владимир Садовин, который до этого 14 лет возглавлял «Азбуку вкуса».

4 марта генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть компанию. По его словам, на сегодняшний день компания абсолютно устойчива. Он отметил, что на ее счетах «находится рекордный объем денежных средств», а также отсутствуют кредитные обязательства.

«Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — размышлял тогда Калмыков.