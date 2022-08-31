МАГАТЭ намерено организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию. Об этом заявил его глава Рафаэль Гросси.

«Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — передает его слова Reuters. По словам Гросси, миссия наконец выезжает к станции «после шести месяцев напряженных усилий». Сам он собирается провести на АЭС несколько дней.

«Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее. <…> Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить», — отметил глава МАГАТЭ.

Миссия агентства выехала из Вены в понедельник, а на следующий день была в Киеве, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. В среду утром колонна МАГАТЭ направилась в сторону ЗАЭС в Энергодаре. По данным источника ТАСС в ООН, въезд на станцию будет происходить через территорию, подконтрольную Украине.

Инспекторы из десяти стран (представителей России и Украины среди них нет для нейтральности миссии) займутся изучением ядерной безопасности станции. Представители ООН обеспечат помощь в вопросах проезда до АЭС и безопасности.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России. В последние месяцы территория АЭС подвергается обстрелам. Из‑за этого 25 августа, по утверждению украинского «Энергоатома», станция впервые в истории оказалась полностью отключена от сети. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.