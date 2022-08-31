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вчера в 20:05
МАГАТЭ намерено организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию
Сегодня в 07:01

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию. Об этом заявил его глава Рафаэль Гросси.

«Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — передает его слова Reuters. По словам Гросси, миссия наконец выезжает к станции «после шести месяцев напряженных усилий». Сам он собирается провести на АЭС несколько дней.

«Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее. <…> Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить», — отметил глава МАГАТЭ.

Миссия агентства выехала из Вены в понедельник, а на следующий день была в Киеве, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. В среду утром колонна МАГАТЭ направилась в сторону ЗАЭС в Энергодаре. По данным источника ТАСС в ООН, въезд на станцию будет происходить через территорию, подконтрольную Украине.

Инспекторы из десяти стран (представителей России и Украины среди них нет для нейтральности миссии) займутся изучением ядерной безопасности станции. Представители ООН обеспечат помощь в вопросах проезда до АЭС и безопасности.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России. В последние месяцы территория АЭС подвергается обстрелам. Из‑за этого 25 августа, по утверждению украинского «Энергоатома», станция впервые в истории оказалась полностью отключена от сети. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

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МАГАТЭООНРосэнергоатом
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