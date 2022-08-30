Власти Нидерландов разместят мигрантов на круизном корабле в порту Амстердама

В Нидерландах около 1000 мигрантов поселят на круизном корабле, находящемся в порту Амстердама. Об этом сообщил Independent.

С помощью такой меры власти попытаются решить кризис с размещением приезжих. В последнюю неделю для них не находилось жилья, и сотням людей пришлось ночевать на улице.

Корабль станет временным домом для мигрантов, по меньшей мере, на ближайшие шесть месяцев. Амстердам будет уже вторым нидерландским городом после Велзен-Норда, где круизные судна выполнят роль центров размещения.

Решение проблемы с нехваткой мест для проживания беженцев очень важно для Нидерландов. В особенности в связи с тем, что в стране в целом существует недостаток жилья.

При этом люди, подавшие заявление на получение статуса беженцев, чаще всего не могут поселиться вне центров размещения мигрантов. Поэтому, вероятно, число мест на корабле в Амстердаме в будущем увеличат до 1500.

В данный момент в нидерландской столице находятся 2100 беженцев, утверждает NLTimes. В это число не входят граждане Украины.