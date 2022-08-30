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Экс-журналистка Vanity Fair подала в суд на Netflix из‑за сериала «Изобретая Анну»
Сегодня в 19:27

Бывшая журналистка издания Vanity Fair Рейчел Уильямс подала в суд на Netflix в связи с тем, каким образом ее изобразили в сериале «Изобретая Анну». Об этом сообщил Variety.

Уильямс пожаловалась, что основанный на ее личности персонаж оказался «неэтичным», «жадным», «снобским» и «неверным». Женщина посчитала, что сериал нанес ей ущерб, и обратилась с иском о клевете.

Согласно документам, переданным в федеральный суд штата Делавэр, Уильямс обнаружила 16 клеветнических заявлений о себе в шоу. В частности, в сериале журналистка скрывает свою роль в аресте главной героини.

«Если вы хотите создать персонажа на основе реального человека и хотите сделать его злодеем, не используйте его настоящее имя. Я бы хотел, чтобы креативщики это поняли», — заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представляющий Уильямс.

Руфус-Айзекс также работает с грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили, которая ранее иницировала судебный процесс против Netflix в связи с сериалом «Ход королевы».

Юрист пояснил, что подал иск против Netflix в штате Делавэр, поскольку ему «нравится законодательство» этого региона США. В Делавэре Netflix не сможет «замять» дело Уильямс, воспользовавшись так называемым anti-SLAPP законом — он предусматривает защиту от формальных или надуманных обвинений.

В тексте заявления Руфус-Айзекс процитировал колонку в New York Post, где автор раскритиковал сериал «Изобретая Анну» за то, что главную героиню — мошенницу Анну Сорокину — изобразили как «феминистскую икону», а Уильямс — как «Злую Ведьму Запада» (главную антогонистку романа «Удивительный волшебник страны Оз»).

Ранее Уильямс уже заявляла, что Netflix и продюсер сериала Шонда Раймс «пытаются преодолеть пропасть между фактами и вымыслом». Jна призвала стрим-сервис признать, что он «не ищет правды», рассказывая полуреальные-полувымышленные истории.

Сериал «Изобратея Анну» вышел на Netflix в феврале 2022 года. Он рассказал историю аферистки Анны Сорокиной, выдававшую себя за немецкую наследницу Анну Делви. Одной из героинь шоу оказалась журналистка Рейчел — она считала себя подругой Делви, но затем была обманута мошенницей и рассказала о ее махинациях в СМИ.

Подробности по теме
Помятые в памяти: каким вышел сериал «Изобретая Анну» об аферистке Сорокиной
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Нона ГаприндашвилиАнна Сорокина
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