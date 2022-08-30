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Реклама курорта в тизере второго сезона сериала «Белый лотос»
Сегодня в 18:21

Amediateka опубликовала первый тизер второго сезона сатирического сериала «Белый лотос». Премьера проекта состоится на стрим-сервисе в октябре 2022 года.

Ролик выполнен в виде рекламы роскошного курорта с дорогими яхтами и потрясающими видами Италии. Тизер заканчивается словами «Открыто бронирование на октябрь».

Первый сезон рассказывал о тайнах и интригах гостей курорта «Белый лотос» на Гавайях. Действие второго сезона развернется на Сицилии уже в другом отеле сети.

К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис. К ним присоединились Обри Плаза, Ф.Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон, Том Холландер и Уилл Шарп.

В качестве сценариста и режиссера вновь выступил Майк Уайт («Статус Брэда», «Год собаки»).

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