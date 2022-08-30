В Финляндии списали все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

Финский государственный железнодорожный оператор VR списал весь подвижной состав Allegro и запасные части, связанные с ними. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие.
«Группа списала весь подвижной состав восточного [российского] сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», — говорится в документе.
Поезда Allegro принадлежали Oy Karelian Trains Ltd — совместному предприятию VR Group и РЖД (у каждого доля по 50%). Компания зарегистрирована в Хельсинки в ноябре 2006 года.
На конец июня VR сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
Поезда Allegro были созданы итальянским производителем Alstom. Они курсировали по маршруту Хельсинки — Петербург с конца 2010 года. Скоростной поезд преодолевал путь в 407 километров за 3 часа 27 минут, разгоняясь до 220 километров в час.
27 марта 2022 года движение Allegro было прекращено из‑за санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине. 5 июля финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint заявил, что не планирует возобновлять движение поездов, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений.