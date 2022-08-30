Хью Джекман и Энтони Хопкинс в тизере драмы «Сын» от режиссера Флориана Зеллера

В ролике отец Питер пытается приспособиться к жизни с сыном-подростком Николасом. В нем также показаны контрасты между позитивными ностальгическими сценами из прошлого и конфликтами в настоящем.

«Сын» является заключительной частью трилогии Зеллера, в которую входят пьесы «Мать» и «Отец». На основе последней в 2019 году был снят фильм, номинированный на шесть премий «Оскар».

Грядущая картина расскажет о мужчине по имени Питер, который переживает напряженный период в своей жизни: у него недавно родился сын и вот-вот появится работа мечты. Однако ситуация усугубляется, когда на пороге появляется бывшая жена Питера с их отстраненным и злым сыном-подростком Николасом, который месяцами прогуливает школу. Теперь отцу предстоит позаботиться о своем старшем сыне, чтобы он не чувствовал себя чужим и потерянным.