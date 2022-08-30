Хью Джекман и Энтони Хопкинс в тизере драмы «Сын» от режиссера Флориана Зеллера

Sony Pictures показала первый тизер драмы «Сын». Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале.
В ролике отец Питер пытается приспособиться к жизни с сыном-подростком Николасом. В нем также показаны контрасты между позитивными ностальгическими сценами из прошлого и конфликтами в настоящем.
«Сын» является заключительной частью трилогии Зеллера, в которую входят пьесы «Мать» и «Отец». На основе последней в 2019 году был снят фильм, номинированный на шесть премий «Оскар».
Грядущая картина расскажет о мужчине по имени Питер, который переживает напряженный период в своей жизни: у него недавно родился сын и вот-вот появится работа мечты. Однако ситуация усугубляется, когда на пороге появляется бывшая жена Питера с их отстраненным и злым сыном-подростком Николасом, который месяцами прогуливает школу. Теперь отцу предстоит позаботиться о своем старшем сыне, чтобы он не чувствовал себя чужим и потерянным.
«Занимаясь работой, младшим сыном и предложением о работе мечты в Вашингтоне, он теряет представление о том, как удержать своего сына Николаса в настоящем», — гласит синопсис киноленты.
В «Сыне» снялись Ванесса Кирби, Хью Джекман, Лора Дерн, Зен МакГрат и Энтони Хопкинс. Сценарий написал автор «Отца» Кристофер Хэмптон. Продюсерами проекта выступили Иэн Каннинг и Эмиль Шерман (оба — «Лев», «Король говорит!»), а также Джоанна Лори и Кристоф Спэдоун («Отец»).