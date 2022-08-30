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Сафронову запросили 24 года тюрьмы, S7 разрешила экипажу татуировки и другие новости дня
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«Аэрофлот» будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту
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S7 первая в России разрешила бортпроводникам иметь татуировки и разноцветные волосы
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Бенджамин Клементин опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом
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Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Алексеем Арестовичем
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Группа «Ленинград» даст большой концерт в «Лужниках»
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Исследование: только 14% россиян перешли на пиратские ресурсы после ухода Spotify и других сервисов
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Сафронову запросили 24 года тюрьмы, S7 разрешила экипажу татуировки и другие новости дня
Сегодня в 17:15

Гособвинение запросило 24 года колонии для журналиста и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Ему вменяют два эпизода государственной измены по статье 275 УК.

Политолога Леонида Гозмана (признан иноагентом) арестовали на 15 суток. Тверской суд Москвы признал его виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь идет о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера.

С 1 сентября «Аэрофлот» начнет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту. В компании рассказали, что время полета сократится на 20–30 минут.

S7 стала первой авиакомпанией в России, которая разрешила бортпроводникам иметь татуировки на открытых местах и красить волосы в яркие цвета. «S7 Airlines приветствует свободу самовыражения», — рассказали в компании.

Правительство России утвердило календарь рабочих и выходных дней на 2023 год. Ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря до 8 января.

В возрасте 56 лет умер художник-мультипликатор, арт-директор и режиссер Ральф Эгглстон, сотрудничавший со студиями Warner Brothers, Universal и Pixar. Он работал над мультфильмами «Король Лев», «История игрушек», «В поисках Немо», «Рататуй», «Тачки», «Вверх», «Головоломка» и многими другими.

У россиян, возвращающихся домой автомобильным транспортом из ряда европейских стран, начали изымать наличные евро. Подобные случаи происходили на финской, эстонской и латвийской границе. Рассказываем, что об этом известно.

Владимир Зеленский вручил государственные награды зарубежным знаменитостям, которые поддержали Украину после начала спецоперации. В их числе актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер и Джессика Честейн, приезжавшие в страну, а также Демна Гвасалия и участники Imagine Dragons, ставшие амбассадорами платформы по сбору пожертвований United24.

Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустят ремейк песни «Третье сентября». Он выйдет в ночь с 1 на 2 сентября. Артисты решили поработать вместе после того, как Шуфутинский рассказал, что ему нравится творчество Крида.

Группа Arctic Monkeys опубликовала песню «There’d Better Be a Mirrorball». Именно этот трек откроет альбом «The Car», релиз которого намечен на 21 октября.

Бенджамин Клементин выпустил трек «Genesis» — о постоянном отрицании своих корней — и показал клип на него. Британский музыкант также анонсировал альбом «And I Have Been» — его релиз состоится 28 октября.

Дженнифер Коннелли и Джоэл Эджертон снимутся в сериале «Темная материя» по роману Блейка Крауча. Писатель сам станет шоураннером проекта.

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КридИван СафроновЛеонид ГозманРальф ЭгглстонМихаил ШуфутинскийВладимир ЗеленскийШон ПеннБен СтиллерДжессика ЧестейнДемна ГвасалияДженнифер КоннеллиДжоэл Эджертон
теги
АК S7РоскосмосАэрофлотПравительство РФ
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