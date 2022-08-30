Сафронову запросили 24 года тюрьмы, S7 разрешила экипажу татуировки и другие новости дня

Гособвинение запросило 24 года колонии для журналиста и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Ему вменяют два эпизода государственной измены по статье 275 УК.

Политолога Леонида Гозмана (признан иноагентом) арестовали на 15 суток. Тверской суд Москвы признал его виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь идет о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера.