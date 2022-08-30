Пилот пригрозил высадить пассажиров, если они не перестанут делиться нюдсами по AirDrop

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозил пассажирам, что вернет самолет обратно к воротам, если те не перестанут пересылать друг другу обнаженные фотографии через AirDrop. Ролик с заявлением пилота опубликовал в тиктоке пользователь Teighlor Marsalis.

Перед взлетом в салоне раздалось объявление: «Мне придется развернуть самолет обратно к воротам, всем нужно будет выйти. Мы будем обязаны задействовать службу безопасности, отпуск будет испорчен. Так что, ребята, что бы вы ни делали с AirDrop, прекратите пересылать через него обнаженные фотографии и давайте отправимся в Кабо».