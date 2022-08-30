Пилот пригрозил высадить пассажиров, если они не перестанут делиться нюдсами по AirDrop

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозил пассажирам, что вернет самолет обратно к воротам, если те не перестанут пересылать друг другу обнаженные фотографии через AirDrop. Ролик с заявлением пилота опубликовал в тиктоке пользователь Teighlor Marsalis.
Перед взлетом в салоне раздалось объявление: «Мне придется развернуть самолет обратно к воротам, всем нужно будет выйти. Мы будем обязаны задействовать службу безопасности, отпуск будет испорчен. Так что, ребята, что бы вы ни делали с AirDrop, прекратите пересылать через него обнаженные фотографии и давайте отправимся в Кабо».
Видео стало вирусным, набрав менее чем за пять дней 2,3 млн просмотров и более 1,2 тыс. комментариев. Пользователи отметили, что пилот в ролике ведет себя как отец, который угрожает развернуть машину, когда его дети капризничают на заднем сиденье. «Не заставляйте меня поворачивать этот самолет», — шутливо прокомментировал @jim_casey.
Это не первый раз, когда использование AirDrop приводит к проблемам на борту и попадает в вирусный тикток. В июне мужчина был арестован за то, что скидывал фотографии своих гениталий случайным пассажирам своего рейса.