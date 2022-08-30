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В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики». Она выйдет на экраны в октябре
Сегодня в 16:10

В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» — проекта братьев Филиппа и Александра Ершовых. Сериал выйдет на экраны в октябре 2022 года, сообщил Институт развития интернета.

Проект создается компанией «Аквилон Медиа» при поддержке ИРИ. Он рассказывает о двух парнях, застрявших в пространстве между миром живых и миром мертвых. Одного из героев сыграл Филипп Ершов, другого — Данил Стеклов.

По сюжету их персонажи умирают, но получают шанс жить дальше, каждый день просыпаясь в телах незнакомых им людей. Возможность перерождения позволяет Вите и Боре (так зовут героев) улучшить карму благодаря хорошим поступкам.

Существование молодых людей, по словам создателей ленты, напоминает компьютерную игру со все новыми заданиями. «Но главное, чтобы оставаться живыми, Вите нужно осознать все свои ошибки, а Боре — решить, готов ли он пожертвовать жизнью близкого человека», — утверждает синопсис шоу.

«Для меня, наверное, основная тема сериала — это человеческий эгоизм. Мы готовы на все, чтобы нам было хорошо. Мы ставим себе цели, задачи, идем к ним и порой не замечаем, что в этот момент происходит вокруг нас», — рассказал Филипп Ершов.

Его коллега Данил Стеклов добавил, что главная тема «Грузчиков», по его мнению, заключается в скоротечности и непредсказуемости человеческой жизни, которую «нужно проживать как в последний раз».

Помимо Ершова и Стеклова, в проекте снялись Вероника Мохирева, Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин и Алексей Ошурков. Оператором выступил Кирилл Холдин. Среди продюсеров — Дмитрий Семенов, Елена Котенова, Ольга Володина, Елена Афанасьева.

«В нашем кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с заходом в игру с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую».
Александр Ершов
Режиссер сериала

Идея «Грузчиков» появилась у Ершова еще три года назад. Изначально кинематографист хотел снять короткометражную ленту для ютьюба, но позже проект вырос до сериала. Вдохновением при создании его стали фильм «Догма» Кевина Смита, а также сериалы «Тьма» и «Остаться в живых».

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Филипп ЕршовДанил СтекловАлександр ЕршовНаталия ПотаповаДарья ЕкамасоваОлеся ЖелезнякСергей БадичкинАлексей ОшурковДмитрий СеменовОльга ВолодинаЕлена АфанасьеваКевин Смит
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Институт развития интернета
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