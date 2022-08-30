В Москве завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики». Она выйдет на экраны в октябре

Проект создается компанией «Аквилон Медиа» при поддержке ИРИ. Он рассказывает о двух парнях, застрявших в пространстве между миром живых и миром мертвых. Одного из героев сыграл Филипп Ершов, другого — Данил Стеклов .

По сюжету их персонажи умирают, но получают шанс жить дальше, каждый день просыпаясь в телах незнакомых им людей. Возможность перерождения позволяет Вите и Боре (так зовут героев) улучшить карму благодаря хорошим поступкам.

Существование молодых людей, по словам создателей ленты, напоминает компьютерную игру со все новыми заданиями. «Но главное, чтобы оставаться живыми, Вите нужно осознать все свои ошибки, а Боре — решить, готов ли он пожертвовать жизнью близкого человека», — утверждает синопсис шоу.

«Для меня, наверное, основная тема сериала — это человеческий эгоизм. Мы готовы на все, чтобы нам было хорошо. Мы ставим себе цели, задачи, идем к ним и порой не замечаем, что в этот момент происходит вокруг нас», — рассказал Филипп Ершов.