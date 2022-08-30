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Во Франции налоговая служба выявила 20 тыс. незадекларированных бассейнов с помощью ИИ
Сегодня в 15:13

Во Франции налоговая служба начала применять искусственный интеллект для поиска незадекларированных частных бассейнов. Ей удалось выявить 20 тыс. объектов. Об этом сообщил Les Echos.

Это позволило вернуть в казну около 10 млн евро. Найденные бассейны находились в девяти департаментах страны. Всего во Франции 100 департаментов. В планах налогового ведомства — распространить использование ИИ на всю страну.

«Задача — более эффективно бороться с неверными декларациями и отвечать на требования граждан по обеспечению большего равноправия и большей налоговой справедливости», — сказали во французской налоговой.

Предположительно, эксперимент по обнаружению незадекларированных бассейнов коснется всех французских территорий уже во второй половине 2022 года. Также ИИ будут использовать для поиска незаконно перестроенных домов.

Власти Франции рассчитывают получить порядка 40 млн евро в 2023 году благодаря проекту. Это в полной мере окупит стоимость инновации: она обошлась правительству в 24 млн евро.

Франция — вторая страна мира по числу частных бассейнов. Их в стране насчитывается более 3 млн. Согласно французскому законодательству, владельцы бассейнов обязаны декларировать их и выплачивать специальный сбор. Однако многие из них нарушали закон. Ранее у налоговой службы не было возможности эффективно выявлять нарушителей.

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