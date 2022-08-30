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С 2023 года в Google Chrome прекратят работу все ранее добавленные расширения для блокировки рекламы
Сегодня в 15:22

С января 2023 года в браузере Google Chrome прекратят работать все ранее установленные плагины для блокировки рекламы — программа начнет переход на новую платформу расширений Manifest Version 3. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

Тогда же, в январе, магазин плагинов Chrome перестанет принимать от разработчиков те, что созданы для платформы Manifest V2. Чтобы расширения продолжили работу, создателям предстоит привести их к совместимости c V3.

До июня 2023 года еще возможно использование Manifest V2 для корпоративных пользователей, затем поддержка таких расширений будет отключена.

Разработчик AdGuard, одного из популярных приложений по блокировке рекламы, сообщил, что его «экспериментальная» версия для V3 готова к использованию. Он назвал ее первой в мире, созданной для этой платформы.

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