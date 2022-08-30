«Аэрофлот» будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту

С 1 сентября «Аэрофлот» начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе компании отметили, что время полета сократится на 20–30 минут.
Ранее РБК сообщало, что из закрытой после 24 февраля воздушной зоны на юге России планируют исключить маршрут шириной 10 километров. По данным издания, в час в обе стороны будет разрешено выполнять 15 «коротких» рейсов.
Росавиация 24 февраля запретила полеты в ряд южных городов России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. С тех пор запрет неоднократно продлевался, эти авиаузлы остаются закрытыми.
Аэропорт Сочи свою работу не приостанавливал. Однако из‑за закрытия воздушного пространства в соседних регионах время в пути из Москвы в Сочи увеличилось до четырех часов.